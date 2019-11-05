RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT’tan istifa etti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, bugün TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

Odatv’nin haberine göre RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Ebubekir Şahin RTÜK Başkanlığı’nın yanı sıra 11 Haziran 2019 tarihinde TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti. CHP kontenjanından seçilen üyelerden Faruk Bildirici, RTÜK toplantısında şifahen Şahin’e istifa çağrısında bulunmuş, sonuç alınamayınca da yazılı başvuruda bulunmuştu.



Ardından Bildirici, geçen hafta yapılan RTÜK toplantısında tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği gerekçesi ile oy çokluğuyla üyelikten çekilmiş sayılmıştı.



Bu gelişme üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftasonu bir araya geldiği gazetecilere, Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinin yasayla bağdaşmadığını ve bu yanlışın giderilmesi için de mevcut üye İlhan Taşcı’nın istifa istemli dilekçe vereceği bilgisini paylaşarak, “Bu yanlış düzeltilinceye kadar bu uygulamayı sürdüreceği” açıklamasını yapmıştı.

İLHAN TAŞCI’DAN YENİ DİLEKÇE

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi İlhan Taşcı RTÜK başkanlığına dün bu konuya ilişkin yeni bir dilekçe verdi.

Dilekçede, RTÜK Başkan ve üyelerini hem 6112 sayılı RTÜK Yasası hem de 375 Sayılı KHK uyarınca "görev alanlarıyla ilgili" kamu kurum ve kuruluşlarında görev alamayacaklarının açık bir hüküm olduğuna dikkat çekildi. Taşcı, dilekçesinde, hukuksuzluğun ortadan kalkmasının tek koşulunun RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasıyla mümkün olacağı, aksi taktirde yasa gereğince RTÜK Başkanlığı görevinden çekilmiş sayılması için işlem yapılmasını istedi.

Odatv’nin öğrendiğine göre, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bugün TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti.

Konuya ilişkin Odatv’ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşcı “Bunca tartışma ve gerilimden sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bugün almış olduğu istifa kararı yerindedir” dedi.