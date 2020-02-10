Rıdvan Dilmen: Berat Bey, Ali Koç'un ricasını bir saatte halletti

Rıdvan Dilmen, Alanyaspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının Berat Albayrak'ı işaret ederek 'damat istifa' diye bağırmasına ilişkin konuştu.

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe taraftarın "damat istifa" diye bağırmasına ilişkin konuştu.

"Fenerbahçe haksız bir sezon geçiriyor, bunu yorumcu ve Fenerbahçeli olarak görüyorum. Ulaştırma Bakanı’na sitem ettim, yapmamalıydım. Bazı insanlar, ‘Nasılsa bizim patronlar bunları sevmiyor’ deyip gazı bir açıyor… İşte kraldan çok kralcı bunlar" diyen Dilmen, Albayrak'a ilişkin ise, "Berat Bey konusunu anlayamadım. Kraldan çok kralcılık çok tehlikeli. 15 Temmuz'da Ali Koç, Berat Bey'den ricada bulundu, bir saat sonra halletti. UEFA'ya gönderilmesi gereken yazı vardı. Daha 20 gün önce yine yardım etti. Bunlar önemli konular, her şey açıklanmaz" ifadesini kullandı.