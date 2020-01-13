Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış, Berat Albayrak nasıl yardımcı oldu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'un sırtını devlete dayadığını iddia etti, 'Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı?' diye sordu.

Fenerbahçe Spor kulübü Başkanı Ali Koç, harcama limiti tartışmalarına ilişkin yaptığı basın toplantısında Berat Albayrak ve Trabzonspor'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor sağolsun, Türkiye’de haklı rekabetin bekçisi durumunda, gün aşırı açıklamalar yapıyor" diyen Koç, "Sırtını devlete dayamış. Koskoca şehrin belediye başkanı, istifanın takribinde… Bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağladılar. Trabzon Belediye Başkanı, bu paylaşımı yaptı. 5. maddede bir bakandan bahsediyor. Berat Albayrak, Trabzonspor'a nasıl yardımcı oldu ki şubat ayında iflas eden kulüp Mayıs ayında düze çıktı? Koskoca belediye başkanı, yine Fenerbahçe, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına geldiyse, bu nasıl saygısızlık? Ahmet Ağaoğlu’na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet vs. konuşmasın" ifadesini kullandı.