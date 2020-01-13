Rıdvan Dilmen'den 'Caner Erkin' açıklaması: Cumhurbaşkanımız beni seviyor sanıyordum...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'Caner Erkin'i severim, çok sohbetim olan bir kardeşimiz değildi. Bir gün beni aradı, 6 maç ceza almış ya. 'Cumhurbaşkanımız beni seviyor sanıyordum' dedi. 'Hayırdır bir şey mi oldu?' dedim.'6 maç ceza verilmesini Cumhurbaşkanımız istemiş' dedi. Oğlum saçmalama, senin ceza aldığından bile haberi yoktur' dedim' açıklamasında bulundu.

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarındaki %100 Futbol programında ilginç açıklamalarda bulundu. Dilmen, Caner Erkin'in Başakşehir ile oynadıkları maç sonrası aldığı 6 maç cezayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdirdiğini sandığını söyledi. Dilmen programda, "Caner Erkin'i severim, çok sohbetim olan bir kardeşimiz değildi. Bir gün beni aradı, 6 maç ceza almış ya. 'Cumhurbaşkanımız beni seviyor sanıyordum' dedi. 'Hayırdır bir şey mi oldu?' dedim.'6 maç ceza verilmesini Cumhurbaşkanımız istemiş' dedi. Oğlum saçmalama, senin ceza aldığından bile haberi yoktur' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir gün sohbet ederken, 'Hangi Caner?' dedi. 'Ne olmuş ona?' dedi. Ona kim ne dediyse... Maçı seyrediyormuş da, bilmem neymiş de. Fatih Terim milli takıma geliyor, o istedi deniyor. Verilen veya verilmeyen cezaların sorumlusu TFF'dir" ifadesini kullandı.