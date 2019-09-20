Pentagon'dan güvenli bölge yorumları

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, 'Kalıcı devriye üsleri oluşturuluyor mu?' sorusuna verdiği yanıtta, bazı gözleme uçuşları ve kara devriyelerinin gerçekleştirildiğini söyledi ve YPG'nin anlaşmaya onay verdiğini gözlediklerini öne sürdü.

Dün Pentagon'da yapılan basın görüşmesinde, Hava Kuvvetleri sözcüsü Albay Patrick S. Ryder, Suriye'de Türkiye'yle yapılan ortak çalışma hakkında kendisine sorulan "kalıcı güvenlik noktaları oluşturuluyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

Hulusi Akar'ın Fırat'ın doğusunda ABD'yle birlikte ortak kalıcı üsler oluşturulduğu yolundaki açıklamasını hatırlatan bir gazeteci, Ryder'a "Suriye'de kalıcı devriye üsleri oluşturuyor musunuz" diye sordu.

Ryder, Akar'ın açıklamalarını görmediğini, bu yüzden bir yorum yapamayacağını söyledi ve "Türkiye ile birlikte yaptığımız şey, Türkiye'nin sınır boyunca meşru güvenlik kaygılarını karşılayacak ve elbette IŞİD'in yeniden varlık kazanmasını önleyerek operasyonun sürekliliğini sağlayacak güvenlik mekanizmalarını oluşturmaktır" dedi.

'YPG DE ANLAŞMAYA DESTEK VERİYOR'

Bu aşamada oluşturulan güvenlik mekanizmasına dönük beş gözlem uçuşu ve bazı yer devriyelerinin yürütüldüğünü, bu çerçevede ilerleme sağlandığını söyleyen Ryder, Kürt silahlı gücü YPG'nin sınır boyunca bazı istihkam noktalarını kaldırmasının Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) anlaşmaya verdiği desteğin bir göstergesi olarak görüldüğünü öne sürdü.