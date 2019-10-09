Nusaybin ve Kızıltepe'de okullar tatil edildi

Suriye’ye düzenlenen harekat nedeniyle Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde ve Kızıltepe ilçesinin iki mahallesinde yarın eğitime ara verildi.

TSK'nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı askeri harekat nedeniyle Mardin’de Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe’nin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerindeki okullar bir gün tatil edildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Nusaybin merkez ilçemiz Kızıltepe Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim 2019 tarihinde 1 gün süreli okullar tatil edilmiştir" denildi.

Harekatın başlamasının ardından Kamışlı'dan atılan 6 roket Nusaybin'e düşmüştü.

Şanlıurfa’da da Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullar ile Birecik'te sınıra yakın bölgelerdeki okulların iki gün tatil edildiği duyurulmuştu.

