Eğitime 2 gün ara verildi, 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasına geçildi

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullar, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi. Valilik, il sınırları içerisindeki belli koordinatları 'özel güvenlik bölgesi' ilan ettiklerini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyine başlatılan harekat dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.

Bu kapsamda, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla il sınırları içerisindeki belli koordinatları "özel güvenlik bölgesi" ilan ettiklerini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; batıdan doğuya doğru aşağıda koordinatları verilmiş olan hat ile hudut hattı arasında kalan bölgenin 08 Ekim 2019 tarihi itibari ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."