MSB: Rus askeri heyetle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakatla ilgili Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle ilk gün çalışmalarının tamamlandığını, görüşmelere yarın devam edileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle ilk gün çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek" denildi.

Soçi'de Suriye'ye ilişkin imzalanan 10 maddelik mutabakatta 23 Ekim saat 12.00'den itibaren 150 saat içinde Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının "Barış Pınarı" harekat alanının dışında kalan sınır bölgesindeki YPG'lileri 30 km’nin dışına çıkarmak üzere bölgeye girecekleri belirtiliyordu. Mutabakatta belirtilen 150 saatlik süre yarın 18.00'de sona eriyor.

