Metin Feyzioğlu: Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, 'Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekununa baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz' dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB ve Samsun Barosu'nun işbirliğiyle bir otelde düzenlenen meslekte 40, 50 ve 60. yılını dolduran avukatlara madalya takdim törenine katıldı.

Eli alçılı şekilde törene katılan Feyzioğlu, konuşmasında, İstanbul Haliç'te yürüyüş yaptığı esnada merdiven basamağının uç kısmının kırılması sonucunda 25 basamak aşağıya düştüğünü dile getirerek sağ elinin birkaç parmağının kırılmasını anlattı.

‘HUKUK DEVLETİ MÜCADELESİ BİTMEYEN MÜCADELEDİR'

Feyzioğlu, kıdem artınca insanın sabrının da düştüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Ülkenin daha refah içinde, hukukun daha arzu ettiğimiz şekilde olmasını isterken sabırsızlanıyoruz. Oysa hukuk devleti mücadelesi bitmeyen mücadeledir. Siz eğer hayatınızın en zor anlarında bıraksaydınız biz sıfırdan başlamış olurduk. Biz bugün bırakırsak gençler bugün sıfırdan başlamış olur. Biz bir taşı yukarıya kadar taşıyoruz, tam yerine oturtacağız taş biraz geriye düşüyor ama yolun sonuna kadar düşmüyor. Bizden sonrakiler tekrar tutup taşı biraz daha yukarıya taşıyor. Oraya oturtamadık henüz, arzu ettiğimiz seviyeye gelmedi. Ama geriye kalan aktif durumunuzun azalması hayat boyu mücadele ettiğimiz davamıza umutsuzluk verme hakkını bize vermez. Çünkü bu bayrağı bizden sonrakiler alacaklar ve onu zirveye dikecekler."

‘HEP BİRLİKTE İLERLEMEYİ GÖRECEĞİZ'

Bayrağın zirveye taşınmasına verilecek en büyük zararın gençlere umutsuzluk aşılamak olduğunu söyleyen Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Ben umutluyum, Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekununa baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz. Hep birlikte ilerlemeyi göreceğiz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bize sarılacak bir bayrak ve umut verdikleri için meslek büyüklerimize teşekkür ediyorum."