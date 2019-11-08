Meclis'te 'Müge Anlı' protestosu: İYİP Meclis'i terk etti...

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanan bir kadının Zazaca konuşması üzerine yayından alınmasına Meclis'te Zazaca konuşarak tepki gösterdi.

Aydemir'in Zazaca konuşmasına MHP ve İYİP sıralarından tepki geldi.

İYİP vekilleri Meclis Genel Kurulu'nu terk ederken, İstanbul vekili Ümit Beyaz, “İYİ Parti Milletvekilleri olarak, HDP'li Milletvekilinin TBMM Kürsüsünden yaptığı provakasyonu protesto ederek genel kurulu terk ettik. Türk Milleti'nin Meclisi’nde Türkçe'den başka dil kullanılamaz” dedi.

HDP'li Aydemir ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Meclis, ATV televizyonunda Müge Anlı diye bir sunucunun yapmış olduğu programa canlı yayında Zazaca konuşan bir aile katıldı. Maalesef ki merkez ve yandaş medyanın bu temsilcisi âdeta Türkiye'de konuşulan bütün ana dilleri inkâr ve tekçi bir zihniyetle naklen yayını, canlı yayını kesti. “Burası Birleşmiş Milletlerin halklar Meclisi değil.” diye tepkisini ortaya koydu. Bu ülkede Zazaca’yı konuşan yaklaşık 4 ile 6 milyon kişi var. Dolayısıyla bu yapılan muameleye karşı bu ülkede yaşayan bütün Zazalar infial hâlinde ve yoğun bir tepki bir içerisindeler. Bundan dolayı, 2020’nin Plan ve Bütçe görüşmeleri yapılırken özellikle bu ülkede konuşulan ana dillerini eğitim hakkı olarak benimseyen, talep eden ve isteyen bütün kesimlerin bu taleplerini bırakalım karşılama yerine, bırakalım onlara kaynak ayırma yerine, hiçbir şekilde bu tekçi ve inkârcı bütçede yer almamıştır. İşte, buradan bir kez daha ana dilimde yapmış olduğum bu konuşma -tıpkı Müge Anlı’nın canlı yayında yaptığı gibi- eğer Meclis tutanaklarına da “bilinmeyen bir dil” veya “bilinmeyen x dili” olarak geçerse, hem Müge Anlı’yı hem de eğer bu uygulama yapılırsa buradan, bu kürsüden Meclis tutanaklarını veya Meclis tutanaklarından sorumlu olan bütün herkesi kınamayı Zazaca konuşan, Dımılki konuşan, Kırdki konuşan bütün herkes adına kendimde bir hak olarak görüyorum.