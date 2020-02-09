MEB izin verdi, Nakşibendi tarikatı kitabı okullara dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle okullara dağıtılan Nakşibendi tarikatına ait kitapta 'Kâğıt, tavla vb. oyun oynayan, kuş uçuran kimselere selam verilmez', 'Yanında eşi ya da mahremi bulunmayan kadının yanına girmekten sakının' gibi ifadeler yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Nakşibendi tarikatı ile işbirliği kapsamında okullara kitap dağıttığı ortaya çıktı. Söz konusu kitabın “selam verilmeyecekler” bölümünde “Din açısından zararlı veya zararı faydasından çok yahut hiçbir faydası olmayan bir işle meşgul olanlara selam verilmemelidir” denilerek “Kâğıt, tavla vb. oyun oynayan, kuş uçuran kimselere selam verilmez” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB ile tarikatın “Hakyolcular” olarak bilinen kolu İskenderpaşa Cemaati ile işbirliğinde çocuklara ulaştırılan “İletişim, Nezaket ve Adap” kitabında, çocuklardan sosyal yaşamlarını dine göre düzenlemeleri istenirken, tarikata ilişkin kurallar da aktarıldı.

Kadın ve erkek ilişkilerine geniş yer ayrılan kitapta, “Yanında eşi ya da mahremi bulunmayan kadının yanına girmekten sakının. Aynı şekilde bayanlar da evde eşi ya da bir üçüncü kişi olmadan bir erkeğin yanına girmemelidir” denildi. “Ev planı İslam’a uygun olmalı” başlıklı bölümde de, ev ve aile ilişkileri anlatıldı. Kitapta, “Aile içinde de olsa giyim, kuşam adabına dikkat edilmelidir. Yatak kıyafetiyle kimse ev halkı arasında dolaşmamalıdır. Aile içerisinde iffet ve haya duygusu mutlaka muhafaza edilmelidir” ve “Buluğ çağına ermemiş küçükleri anne ve babalarının odalarına; sabah namazından önce, öğleyin istirahat için yatak odasına çekildikleri zaman, yatsı namazından sonra, kapıyı çalıp izin almadan asla giremezler” denildi.

Kadın ve erkeklerin selamlaşmasının tehlikesine işaret edilen kitapta, “Musafaha/Tokalaşma” başlıklı bölümde, “Tokalaşmanın bugün halen İslami özelliğini muhafaza ettiğini söylememiz mümkün müdür? O biraz şüphe götürür” denildi. Tokalaşmanın iki elle tutuşarak yapılması gerektiğinin öğrencilere anlatıldığı kitapta, “İslamda yasak olmasına rağmen tokalaşmanın kadınlar ile erkekler arasında oluşu Batı’nın etkisinin hâkim olduğu fikrini vermektedir. Tokalaşma sonunda öpüşme sonradan ortaya çıkmış bir davranıştır. Özellikle erkeklerle kadınların tokalaşıp öpüşmeleri İslam adabına tamamen aykırıdır” ifadeleri dikkat çekti.