Mamak'taki diş hastanesinde halkın ve çalışanların sağlığı tehlikeye atılıyor

Ankara Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmış, bunun ardından İl Sağlık Kurulu'nun talebiyle merkezin 11 günlüğüne kapalı tutulması kararı verilmişti. Ancak çalışanların dün gece kurum tarafından aranarak işe yeniden çağrıldığı ortaya çıktı.

soL - Ankara