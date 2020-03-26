Mamak'taki diş hastanesinde halkın ve çalışanların sağlığı tehlikeye atılıyor

Ankara Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmış, bunun ardından İl Sağlık Kurulu'nun talebiyle merkezin 11 günlüğüne kapalı tutulması kararı verilmişti. Ancak çalışanların dün gece kurum tarafından aranarak işe yeniden çağrıldığı ortaya çıktı.
soL - Ankara
Perşembe, 26 Mart 2020 16:20

Ankara Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, İl Sağlık Kurulu yetkilileri hastanenin 11 günlüğüne kapatılmasını istemişti.

Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına test yapılmazken, kendilerini evde karantinaya almaları istenmişti.

Ancak bu gelişmenin ardından kapatma kararının valilik tarafından verilebileceği ve bir resmiyete dönüşmediği belirtilerek kurum çalışanları yeniden işe çağrıldı.

Bu gelişmenin hastane çalışanlarında panik yarattığı öğrenilirken, duruma tepki gösterildi.

Hastane bugün yeniden açılırken, çalışanların durumdan endişeli olduğu öğrenildi.