Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir işçide virüs tespit edildi: 184 hattı çalışmıyor...

Ankara Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, hastane 11 günlüğüne kapatıldı. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına test yapılmazken, kendilerini evde karantinaya almaları istendi.

Ankara Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanenin 11 günlüğüne kapatıldığı öğrenildi. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına test yapılmazken, çalışanlardan kendilerini evde karantinaya almaları istendi.

ALO 184'Ü İKİ KEZ ARADI, GRİP OLDUĞU SÖYLENDİ

Konuya ilişkin soL'un edindiği bilgiye göre, virüs testi pozitif çıkan kişi hastanenin yemek dağıtım işinde görev yapıyordu.

Ateşinin çıkması üzerine Bakanlığın 184 hattını arayan işçiye iki kez "grip" olduğu söylendi.

Hastaneye gittiğinde ise yapılan ilk test negatif çıktı. Yapılan ikinci test pozitif çıkınca işçinin çalıştığı diş merkezi kapatıldı.

Ancak sağlık çalışanları kendilerine test yapılmamasına ve sadece evde karantinaya alınmalarının istenmesine tepkili.