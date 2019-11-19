İmamoğlu satışa devam ediyor: İki günde 482 milyon liralık ilan

İBB iki gün üst üste arsa satış ilanına çıkarken, toplamda 89 bin metrekare taşınmazın satışı gerçekleştirilecek.

İBB'nin 200 milyon lira tahmini bedel belirlenen 52 bin metrekare büyüklüğünde taşınmaza ilişkin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Pendik, Kurtköy'de 31.460 m2 taşınmazdan en az 180 milyon lira; Bağcılar'da 20.591 m2 yüzölçümü büyüklüğündeki taşınmazdan ise en az 20 milyon 516 bin lira olmak üzere 200

milyon lira bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün de 282 milyon lira tutarında taşınmazın satış ilanını yayımlanmıştı.

İBB'nin iki günde 482 milyon liranın üzerinde taşınmaz için satış ilanı vermesi dikkat çekti.