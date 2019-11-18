İmamoğlu'ndan 282 milyonluk arsa satışı

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 37 bin dönüm büyüklüğünde bir arsa satışı yapmaya hazırlanıyor. Taşınmazların tahmin edilen bedellerinin toplamı 282 lira.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmaz satışı konusunda AKP dönemini aratmayacağı anlaşılıyor.

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan ilanlarla İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki toplamı yaklaşık 37 bin dönüm büyüklüğündeki taşınmazını satışa çıkardı. Taşınmazların tahmin edilen bedellerinin toplamı 282 milyon lira.

Satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri şöyle:

Pendik, Şeyhli Mahallesinde yüzölçümü 11.909 m², imar durumu idari tesis alanı, tahmini bedel 30 milyon 965 bin lira,

Arnavutköy, Kulüp Mahallesinde yüzölçümü 1.330 m², imar durumu yönetim merkezi alanı, tahmin edilen bedeli 30 milyon 590 bin lira,

Şile, Kumbaba Mahallesinde, yüzölçümü 18.965 M², dinlenme ve rekreasyon alanı, 22 milyon 795 bin Lira,

Fatih, Fatma Sultan mahallesinde, yüzölçümü 6.842 m², Sosyal Kültürel Tesis alanı, 182 milyon 836 bin lira,

Tuzla, Merkez Manastır Kavağı mahallesinde yüzölçümü 6.168 m², Ayrık nizam konut alanı, 16 milyon 37 bin lira,

Kamuya ait kent toprakları rant dağıtılması amacıyla satıldıkça, yaşayanların ortak çıkarlarını koruyacak bir anlayışla planlanabilmesi olanağı ortadan kalkıyor ve bu yüzden yandaşlara yağmadan pay verilmesinin çok ötesinde zararlara yol açılıyor.

Taşınmaz satışlarının, parasal sıkıntılar nedeniyle satılıyor olması, satılmasına haklılık kazandırmıyor.