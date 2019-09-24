İmamoğlu: Erdoğan 'kırdın sandalyeyi, israf yaptın' dedi, 'geçmiş olsun' beklerdim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saray'da kendisinin kırık sandalyeye oturtulmasına ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanı tam o esnada 'kırdın sandalyeyi, israf yaptın'dedi. Ben kendisinden 'geçmiş olsun' beklerdim. Devri sabık yaratma başka bir psikoloji' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu.

İmamoğlu programda bir süredir tartışma konusu olan "kırık sandalye"ye ilişkin de açıklamada bulundu.

"Benim için birkaç yorum yaptılar, kırık sandalyeli diye. Ben oturdum, daha sonra sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Ardından basın dışarı çıkarıldı, ilk konuşmamı yaptım. Diğer konuşmalara geçiş esnasında bu olay oldu. Otururken sandalye kırıldı. Hemen ayağa kalktım, sayın Büyükerşen'i tutmak istedim, baktım onu da çekeceğim, vazgeçtim" diyen İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı tam o esnada 'kırdın sandalyeyi, israf yaptın'dedi. Ben kendisinden 'geçmiş olsun' beklerdim. Devri sabık yaratma başka bir psikoloji" ifadesini kullandı.

'BURS VERECEĞİZ'

İmamoğlu, öğrencilere burs vereceklerini söylerken, "Şimdi büyükşehir belediyelerinin ve belediyelerin burs verme imkanı yok. CHP'nin orada yaptığı şey şu. Sayın Cumhurbaşkanına ithafen yaptığım konuşmada hem burstan bahsettim. Belediyelerin önünü kesen konularda kanun çalışmalarında olmak istiyoruz dedim. CHP 'belediyeler burs vermesin dedi' diye bir şey yok. CHP'nin orada itirazı Kredi Yurtlar Kurumu üzerinden ortak tespitle belediyelerin vermesiyle ilgili. Biz iştiraklerimizin iştigal alanı üzerinden belli sayıda başlayacağız. Medyada, işletmede okuyan öğrenciler. Kendi iştigal alanlarında iştiraklerimiz sürece dahil öğrencilere verecek. Şu anda hedefimiz en az 16 bin koyduk. 75 bin hedefimiz vardı. İlk aşamada buna ulaşamayabiliriz. 15 bin kişiyi net olarak hedef koyduk" diye konuştu.