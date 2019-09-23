İmamoğlu: Erdoğan’la Kanal İstanbul’u tartışmak isterim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’dan randevu talebinin halen geçerli olduğunu, Erdoğan’la Kanal İstanbul’u tartışmak istediğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talebinin halen geçerli olduğunu söyledi.

Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan İmamoğlu, “İstanbul'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma talebim devam etmektedir” dedi.

Kanal İstanbul'u, İstanbul'un doğasına aykırı bulduğunu belirten İmamoğlu “Erdoğan’la Kanal İstanbul’la ilgili ben tartışmak isterim, Kamuoyunda böyle bir sürecin oluşmamasını, tartışılmamasını konuşmak isterim. Planını da tartışmak isterim. Ben bunun İstanbul’da büyük bir hata olacağını savunuyorum. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim” diye konuştu.

İBB’nin borçlarıyla ilgili de açıklama yapam İmamoğlu “İBB'nin totalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde. Kısa ve orta vadeli borç 30 milyar TL'nin üzerinde. 25 yıla kadar giden borçlar var. Kendi iştirakine borçlu ama o da borcu. 1 milyar liraya yakın vergi borcu ödemek zorunda kaldık. İştiraklere ödemek zorunda kaldığımız rakam buna dahil değil” dedi.