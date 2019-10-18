İHA muhabiri şikayet etti, öğretmenler görevden uzaklaştırıldı!

Nusaybin'de 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası olay bölgesindeki yurttaşlarla tartışan, ardından yaptığı şikayetle 4 kişiyi gözaltına aldıran İHA muhabiri, şimdi de iki öğretmenin görevden alınmasını sağladı.

İHA muhabiri Beril Çuhadaroğlu Solmuşgül’ün şikayeti üzerine Nusaybin’de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan yurttaşlardan iki öğretmen geçici olarak açığa alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Yenituran Mahallesi'nde, 11 Ekim’de bir sokağa havan mermisi düşmesi sonrası olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Beril Çuhadaroğlu Solmuşgül, “YPG’nin yaptığını kabul etmiyorlar. Neyse çıkalım buradan” demiş, ardından olay yerindeki yurttaşlarla tartışmıştı.

Solmuşgül’ün sonradan yaptığı şikayet üzerine, Nusaybin’de öğretmenler S.İ. ve H.B. ile M.A. ve F.A. gözaltına alınmıştı.



ÖĞRETMENLER AÇIĞA ALINDI

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınan 4 isim önceki gün adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Öğretmenler S.İ. ve H.B. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin Kaymakamlığı’nın verdiği kararla geçici olarak açığa alındı. Öğretmenlerin “basına yansıyan görüntüler” gerekçe gösterilerek, açığa alındığı öğrenildi.

KAYBETTİKLERİMİZİN YASINI TUTMAMIZA BİLE İZİN VERİLMEDİ'

Karara ilişkin öğretmenlerden bir açıklama gelmezken, gözaltına alınan diğer yurttaşlar, “Kaybettiklerimizin yasını tutmamıza bile izin vermeden, suçsuz yere gözaltına alındık. Türk medyasının gerçek yüzünü bir kez daha gördük. Biz bu roketlerin, havanların nereden geldiğini bilmiyoruz. Neye inanalım? Nereden geldiğini tespit etmek bizim görevimiz midir? Tespit etmesi gereken devlet değil mi? Biz nasıl propaganda yapmış oluyoruz? Biz sadece kaybettiğimiz, ölen insanlarımızın derdindeydik. O an başka bir şey düşünecek halimiz yoktu. Ama başımıza bunlar geldi. Artık medya görmekten korkar olduk. Kime güveneceğiz bilemez olduk” dedi.