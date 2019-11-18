HDP Meclis'ten ve belediyelerden çekilmeyi görüşecek: Tarih açıklandı...

HDP, 24 belediyeye kayyum atanması sonrası belediyelerden ve Meclis'ten çekilmeyi görüşecek.

Halkların Demokratik Partisi, 31 Mart’ta kazandığı belediyelerin 24’üne kayyum atanmasının ardından 20 Kasım’da "sine-i millet" konusunda kararını vermek için toplanacak.

HDP Genel Merkezi, 20 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek toplantı sonrası kayyumlara ilişkin detaylı bir rapor yayımlayacak.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, “Belediyelerden çekilmeyeceğiz şeklinde bir tavrımız yok, sine-i millete dönüp dönmeme kararını 20 Kasım’da gerçekleştireceğimiz toplantıda belirleyeceğiz” dedi.

Kubilay, “Arkadaşlarımız farklı farklı öneriler getirdiler. Bu önerilerden biri de sine-i millet. Sine-i millet önerisinin bizzat kendisi de demokratik ve meşru bir öneridir. Bütün önerileri bir havuzda derliyoruz. Toplantının katılımcıları arasında MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, milletvekillerimiz, eşbelediye başkanlarımız, belediye meclis üyeleri, genel sendikalar, demokratik kitle örgütleri sosyalist partiler, sivil toplum kuruluşları da olacak” ifadesini kullandı.