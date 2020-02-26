Hasan Bilgili hakkında yine tutuklama kararı çıkmadı

Ankara'da Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında da tutuklama kararı çıkmadı. Bilgili ve tanıkları, duruşmada Ç.B.'yi hedef aldı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Hasan Bilgili'nin sahibi olduğu özel hastanede çalışan Veteriner Hekim Ç.B.’ye tecavüz edip tutuksuz yargılandığı davadan yine tutuklama kararı çıkmadı.

Şule Çet Dayanışma Platformu, davaya ilişkin yaptığı paylaşımlarda şu bilgileri aktardı:

Tutuksuz yargılanan Hasan Bilgili’nin tanığı, tecavüz mağduru Ç.B’yi suçladı: “Sorumsuz bir hekimdi.” Hasan Bilgili için ise: “Çok terbiyeli, çok kibar bir beyfindiydi” dedi!

Tutuksuz yargılanan Hasan Bilgili’nin tanığı, tecavüz mağduru Ç.B.’yi suçmaya devam ediyor: “İçki içen bir hekimdi, işyerinde bile içki içerdi. İş yerine içki siparişi verirdi.”

Tecavüz mağduru Ç.B: “Benim vajinal bölgemden alınan örnek ile birlikte Hasan Bilgili’den alınan tükürük örneği eşleşti, Hasan Bilgili’ye ait DNA bulundu. Her şekilde olay karartılmaya çalışılsa da bulunan sperm örneği her iddiaya cevaptır. Bu durumda tecavüz olayı sabittir.”

Ç.B.’ye tecavüz etmediğini iddia eden Hasan Bilgili, delillerin karartılmasına yardım eden Serkan Durmaz ve Hüseyin Şenyurt mahkeme tarafından, tutuklanmalarına gerek görülmediği gerekçesiyle tutuksuz hallerinin devamına karar verildi. Duruşmayı 10 Haziran 2020 tarihine erteledi.