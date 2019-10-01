Gülen'le görüşen sunucu: Amerikan istihbaratı gözetiminde röportaj yaptık

Mısır'da yayın yapan TEN TV, Fethullah Gülen ile röportaj yaptı. Görüşmeyi yapan sunucu El Dihi mülakata dair yaptığı açıklamada Gülen’in, Amerikan ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Salı, 01 Ekim 2019 12:23

Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakın TEN TV, Fethullah Gülen'le Pensilvanya'daki malikânesinde röportaj yaptı. Röportajı yapan TEN TV’nin sunucusu El Dihi, Gülen ile Amerikan ‎istihbaratının himayesinde söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.

El Dihi Gülen’in darbeyle göreve gelen Sisi için “muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri” şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi’ye dua ettiğini de belirtti.

TEN TV ise, Gülen’den, “ruhani bir şahsiyet” olarak söz etti.

El Dihi, El Vatan gazetesine ‎mülakata dair yaptığı açıklamalarda, Gülen’in, Amerikan ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

'MISIR’A GELMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ'

El Dihi, Gülen’in Mısır’a gelmek istediğini belirterek, “Kendisini Mısır’a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi’yi muhlis, Allah’tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı” dedi.