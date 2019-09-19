Fabrika yangınını da PKK'ye bağlı HBDH üstlendi

Tuzla’da Ema Kimya’ya ait fabrikada dün meydana gelen yangın sonrasında kaygılı bekleyiş sürerken, Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan bir haberle yangının PKK'nin oluşturduğu HBDH Milisleri tarafından üstlenildiği duyuruldu.

Tuzla'daki fabrika yangınıyla ilgili haberlere bugün Fırat Haber Ajansı'nda çıkan bir başka haber yeni bir boyut kazandırdı.

Verilen habere göre, fabrikada çıkan yangın "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" (HBDH) adlı örgüt tarafından üstlenildi.

HBDH Milisleri imzasıyla yayımlandığı söylenen açıklamada "18 Eylül günü İstanbul Tuzla’da bulunan bu fabrikaya milislerimiz tarafından bir eylem gerçekleştirilmiştir” deniliyor.

Şirketin "kimyasal ürünler, askeri kamuflajlar ve daha bir çok alanda üretim yapmakta olduğunun" milisleri tarafından tespit edildiğini iddia eden örgüt, "bu üretim ile faşist hükümete ve orduya büyük destek sunulduğunu" da savundu.

PKK ÇEVRESİNDE 7 ÖRGÜT TARAFINDAN İLAN EDİLMİŞTİ

HBDH, 16 Mart 2016 tarihinde PKK'nin hakim olduğu bir bölgede hazırlanmış bir video ile duyurulmuş, PKK dışında "Türkiyeli" 7 örgütün katılımıyla kurulduğu ilan edilmişti.

Örgüt, çeşitli fabrikalarda, gemi ve lüks yatlarda çıkan yangınların kendi sabotaj eylemlerinin sonucu olduğunu iddia eden duyuruları son günlerde arka arkaya yayımladı.

Örgütün bu duyuruları yayımladığı internet sitesinde henüz Tuzla ile ilgili bir açıklama yer almıyor. Öte yandan açıklamanın PKK hattında yayın yapan Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanmış olması, örgütün bir sabotaj iddiasıyla yangını üstlendiği konusunda kuşkuya yer bırakmıyor.

ÇEVRE FELAKETİ KAYGISI

Tuzla’da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde Ema Kimya’ya ait fabrikada dün çıkan yangının sonuçları kaygıyla takip ediliyor. Meteoroloji tahminlerinde yer alan İstanbul çevresinde yağmur beklentisi nedeniyle yangının yarattığı hava kirliliğinin tehlikeli sonuçlar doğurmasından korkuluyor.