Erdoğan'dan '1 milyon hızlı tanı kiti' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon hızlı tanı kitinin kısa sürede kullanıma sunulacağını duyurdu. Türkiye'de şu ana kadar test yapılan vaka sayısının 25 bin olduğu biliniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 milyon hızlı tanı kitinin "kısa sürede" kullanıma sunulacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü salgına karşı mücadelede test yapmanın önemini vurgularken, Türkiye'de şu ana kadar yapılan testlerin sayısının yalnızca 25 bin olduğu biliniyor.

İLGİLİ HABER Bakan Koca açıkladı: Aylık 2 milyon PCR üretiyoruz, 2 ayda 25 binini kullanıyoruz Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrıca "2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak" dedi. Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında 80 yaş üstü yurttaşlar için "periyodik takip programı" açılacağını kaydetti.