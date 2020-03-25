Bakan Koca açıkladı: Aylık 2 milyon PCR üretiyoruz, 2 ayda 25 binini kullanıyoruz

Türk firmaların ayda 2 milyona yakın üretim kapasitesi olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca buna rağmen neden iki ayda yalnızca 25 bin test yapıldığını ise açıklamadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk firmalarının ayda 2 milyona yakın PCR test üretim kapasitesi olduğunu ve bunların sonuç alma süresinin 4 saat olduğunu söyledi. Ancak Koca'nın son yaptığı açıklamaya göre salgının Çin'de yükseldiği günlerden bu yana 25 bin test yapıldı.

Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Bey, ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Sırf ABD’ye değil başka ülkelere de satış yapıldı. Bu kitlerden üreten firmalarımız var ve bunların çok yüksek kapasitesi var. O yüzden bu satışlar yapıldı. Ama bizim Çin’den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil.

Satılanlar PCR kitleri. Türk firmaların aylık 2 milyona yakın bu kitlerden üretim kapasitesi var. Yani satmaları bizde bir eksiklik doğurmaz. Bize gerektiği kadarını tedarik etme imkanına zaten sahipler.

Çin’den aldıklarımız hızlı tanı kiti. Bizdeki normal PCR kitleri 2-2,5 saat kadar hazırlık 1-1,5 saat kadar da test süresinde yani 4 saatte sonuç veriyorlar. Bu da testlerde bizi yavaşlatıyor. Çin’den aldıklarımız ise hızlı. Yani onlarda hazırlık süresi yok. 1 ila 1,5 saat arasında hemen sonucu verebiliyorlar. Bu da büyük avantaj sağlıyor."