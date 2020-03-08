Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, 'Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün burada Türkiye’nin gururu abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz. İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

Sadece bitirdiğimiz yollar bile Türkiye'nin nereden nereye geldiğini somut olarak ispatlıyor.

Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarına mensup 200'e yakın bilim adamı bu projeyi inceledi. Bu proje Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul ve Türkiye'ye hizmette hiçbir engel tanımıyor, hiçbir mazerete izin vermiyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı ya? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?