İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Kanal İstanbul yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında yaptığı 'Kanal İstanbul aynı zamanda kentsel dönüşümdür' açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu, 'İstanbul'da 1 milyon 300 bin konut stoku fazlası var. Bizim yeni bir alan üretmeye, 1 milyon daha nüfus yaratmaya değil, şu an mevcut olanı koordine etmeye ihtiyacımız var. Konut yapmak için kanal yapmak da gerekmez' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 33’üncü ilçe belediyesi ziyaretini Bahçelievler’e yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile makamında görüşen İmamoğlu’na ilçenin durumuyla alakalı bir saatlik sunum yapıldı.

İmamoğlu daha sonra İBB’ye ait Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANINA YANIT

Gazeteciler burada İmamoğlu’na, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında, "Kanal İstanbul aynı zamanda kentsel dönüşümdür” açıklamasını sordu.

İmamoğlu “Ben, öyle değerlendirmediğimi söyledim zaten. Bir kentsel dönüşüm değildir. Şehrin, çok acil çözümlere ihtiyacı var. Bizim ne zaman depremle karşılaşacağımız belli değil. Farklı çözümleri konuşmamız lazım” yanıtını verdi.

99 ÖNCESİNDE YAPILMIŞ 750 BİN BİNA

Şu an İstanbul’da 750 bine yakın, 1999 öncesinde inşa edilmiş bina bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, önceliğin can güvenliği olduğunu vurguladı.

5 katın yerine 10 kat yapmanın asla çözüm olmayacağını ifade eden İmamoğlu, bazı binalarda güçlendirme yapmanın da imkanı olmadığını söyledi.

'SEKTÖR TEMSİLCİLERİ, ‘1 MİLYON 300 BİN KONUT STOKU VAR’ DİYOR'

Konut sektörünün temsilcileriyel biraraya geldiğini belirten İmamoğlu, “Ben söylemiyorum, onlar söylüyorlar. Şu anda anahtar teslimi bekleyen, iskanı alınmış yeni konut sayısı, 700 bin. Şu an adresi boş, ama ikinci el ama sıfır ama iskanı alınmamış, 1 milyon 300 bin konut stok fazlası var. Dolayısıyla bizim yeni bir alan üretmeye, 1 milyon daha nüfus yaratmaya değil, şu an mevcut olanı koordine etmeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

'BU ŞEHRİN 1 MİLYON 300 BİN KONUTU MÜŞTERİ BEKLİYOR'

Bu sırada araya giren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, deprem hattından uzaklaşmak için böyle bir şey demiş olabileceğini belirterek, “Orada, Kanal İstanbul’un kenarında değil ama uzağında bir şehrin faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. İmamoğlu da “Bu, başka bir tartışma konusu. Başkanımla bunu uzun uzun konuşuruz. Tekrar söylüyorum, yapılmış 1 milyon 300 bin konutu, anahtarı üzerinde müşteri bekliyor. Böyle güçlü bir yapı stoku varken, ‘Bu şehre ben, 1 milyon nüfusluk daha ya da 1,5 milyonluk nüfusluk daha konut yapıyorum’ demek, çözüm aramak anlamına gelmez. Konut yapmak için, kanal yapmayı da gerektirmez” karşılığını verdi.