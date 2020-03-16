Dünya genelinde koronavirüs salgınının son durumu

Dünyanın birçok noktasına yayılan yeni koronavirüs salgını şu ana kadar 170 bin kişiye bulaştı. Virüs kaynaklı ölüm sayısı altı bin 500'ü geçerken, virüsün son günlerde en çok yayıldığı yerler İtalya, İran, İspanya, Almanya, Güney Kore, Fransa, ABD ve İsviçre oldu.