Dünya genelinde koronavirüs salgınının son durumu

Yeni koronavirüs dünya genelinde şu ana kadar 170 bine yakın kişiye bulaştı.

Virüs nedeniyle birçok ülkede OHAL ilanına gidilirken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 6 bin 500'ü geçti.

Virüsün dünya genelinde etkilediği yerler ve ölümler şöyle:

ÇİN

81 bin 77 kişi virüse yakalandı.

67 bin 758'i iyileşti.

3213 kişi yaşamını yitirdi.

İTALYA

24 bin 747 kişi virüse yakalandı.

2335 kişi iyileşti.

1809 kişi yaşamını yitirdi.

İRAN

13 bin 938 kişi virüse yakalandı.

4590 kişi iyileşti.

724 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNEY KORE

8236 kişi virüse yakalandı.

1137 kişi iyileşti.

75 kişi yaşamını yitirdi.

İSPANYA

7845 kişi virüse yakalandı.

517 kişi iyileşti.

292 kişi yaşamını yitirdi.

ALMANYA

5813 kişi virüse yakalandı.

46 kişi iyileşti.

13 kişi yaşamını yitirdi.

FRANSA

5423 kişi virüse yakalandı.

17 kişi iyileşti.

127 kişi yaşamını yitirdi.

ABD

3782 kişi virüse yakalandı.

73 kişi iyileşti.

69 kişi yaşamını yitirdi.

