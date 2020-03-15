Hollanda'da okullar yarından itibaren kapatılacak, İngiltere'de marketleri asker koruyacak

Hollanda hükümeti, artan koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm okulların Pazartesi gününden itibaren 6 Nisan'a dek kapatılmasını kararlaştırdı. İngiltere'de koronavirüs tedbiri olarak hastaneleri ve süpermarketleri askerler koruyacak. İsviçre'de bir günde 841 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

Hollanda hükümeti pazar günü gerçekleştirdiği kriz toplantısında, yiyecek içecek sektöründeki işletmeler ile spor kulüplerinin de kapatılmasına karar verildi. İtfaiye, polis ve sağlık hizmetleri gibi hayati sektörler dışında kreş ve gündüz bakımevleri de kapatılacak.

Saunalar, fitness merkezleri, kafeler ve seks kulüpleri de 6 Nisan’a kadar kapalı olacak.

Gıda marketleri ve eczaneler ise, açık kalmaya devam edecek. Hükümet, yeterli gıda ve ihtiyaç maddesi bulunduğunu belirterek, halka stok yapmamaları çağrısında bulundu.

Hükümetin, daha önce açıklanan önlemler kapsamında okulları kapatmamasına gerek olmadığını açıklaması, yoğun tepkilere neden omuştu. Hollanda Hastaneler Birliği ve Tıp Uzmanları Federasyonu'nun çağrısı üzerine hükümet, okulların kapatılması da dahil bir dizi yeni önlem almayı kararlaştırdı.

İNGİLTERE: HASTANELERİ VE SÜPERMARKETLERİ ASKERLER KORUYACAK

İngiltere medyasına yansıyan haberlere göre, ülkede koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, hastanelerin ve süpermarketlerin İngiliz askerlerinde korunması kararlaştırıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 21 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de tedbirler sıkılaşıyor. Ülkede 70 yaş üzerindeki vatandaşların 4 ay süresince karantina altına alınmasının planlandığı bildirildi.

Koronavirüs endişesi sebebiyle İngilizler, tuvalet kağıdı ve makarna satın almak için marketlere akın ederken, İngiliz güvenlik güçlerinin kamu güvenliğini sağlamak için hastane ve süpermarketlere konuşlandırılmasının bildirildi.

İSVİÇRE'DE BİR GÜNDE 841 YENİ KORONAVİRÜS VAKASI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısının bir günde 841 arttığı bildirildi.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.

İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.

ABD'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 59'A ÇIKTI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısı 59'a yükselirken, salgının Amerikan halkı arasında neden olduğu panik süpermarket ve havalimanlarında gözlendi.

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden birçok kaynak, cumartesi 49'dan 58'e yükselen ölü sayısını bu sabah 59 olarak güncelledi.

Oregon eyaletinde, bu sabah 70 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 salgınından öldüğü bildirildi.

Birçok eyalette dünden bu yana ilk ölüm vakaları açıklanırken, "en çok ölü" vakasının ise Washington'da yaşandığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde 40 kişi virüs salgınında hayatını kaybederken, bu sayıyı 5 ölüyle Californiya eyaleti takip ediyor.

Diğer taraftan, Washington'da 607 vaka tespit edilirken; New York'ta 524, California'da ise toplam 378 Kovid-19 vakasına rastlandığı ifade ediliyor.

SÜPERMARKETLER ERKEN KAPANIYOR

ABD'de yeni tip koronavirüs paniği, halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı.

Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken; ABD'de Wallmart, Aldi, Harris Teeter, Giant ve H-E-B gibi süpermarketler çalışma saatlerini değiştirdi ve yerel saatle 24.00 yerine "20.00-21.00"de kapatma karar aldı.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTIYOR

ABD yönetiminin birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getirmesinin ardından, "iç hatlarda da çeşitli kısıtlamalara gidilebileceği" yorumları üzerine insanlar havalimanlarına akın etti.

Birçok havalimanındaki uzun kuyruklar ve yoğun kalabalıklara ilişkin sosyal medyadan görüntüler paylaşılıyor.

ABD'de virüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirilmişti.

Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri askıya alan ABD yönetimi, dün İrlanda ve İngiltere'yi de yasak listesine eklemişti.