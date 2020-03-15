İspanya'da koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 288'e yükseldi

İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 288'e çıkarken, salgın süresince şimdiye kadar açıklanan 'günlük verilerde en yüksek artış' bugün kaydedildi.

Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e ulaştığı bildirildi. son 24 saatte ölü sayısı 96, vaka sayısı da 1600'den fazla arttı.

Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İspanya'da şimdiye kadar açıklanan 'günlük verilerde en yüksek artış' bugün kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKANA 100 İLE 600 EURO CEZA

Öte yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi. Sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.

Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.

Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor.

Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 euro ceza kesileceği belirtildi.