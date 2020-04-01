DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 7 acil önlem metni imzaya açıldı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB koronavirüs pandemisiyle etkin mücadelede 7 maddelik bir önlemler listesini yayımlayarak imzaya açtı. Metinde, ‘halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için bu önlemler acilen hayata geçirilmelidir’ denildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB koronavirüs pandemisi ile ilgili etkin mücadelede 7 maddelik bir önlemler listesini yayımladı.

İmzaya da açılan metinde "Halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için bu önlemler acilen hayata geçirilmelidir" denilirken "hükümeti bu koşullarda uyarmayı tarihsel bir görev olarak gördükleri" söylendi.

Önlemler listesinin tam metni şu şekilde: