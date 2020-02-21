CHP 'İdlib' gündemiyle Meclis'te kapalı oturum istedi: TSK Meclis'in ordusudur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İdlib gündemiyle Meclis'te kapalı oturum yapılmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, İdlib’de yaşanan gelişmelerin Meclis'te yapılacak kapalı oturumda ele alınmasını istedi.

Altay, "TSK Meclis'in ordusudur. Derhal mümkünse bu akşam olmuyorsa yarın Meclis toplanmalı. Hükümetin en üst yetkilisi tarafından kapalı oturumda bilgilendirilmelidir" dedi.

Altay, Anayasa'da Cumhurbaşkanlığına verilen 'Başkomutanlık' yetkisinin sembolik bir yetki olduğunu ve asıl yetkinin Meclis'te olduğunu belirterek "Bu ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Meclis'in ordusunu böyle kafanıza göre kullanarak şehit vermemize yol açmaya kimsenin hakkı yoktur. Sen caka satacaksın diye ben şehit vermek istemiyorum" diye konuştu.