İzmir'de sabahın erken saatlerinde çekilen görüntülerde mandalina hasadından dönen ve meyvelerin yüklendiği kamyonun en arkasında yolculuk ettirilen işçiler görünüyor.

Ege bölgesinde mandalina hasadına giden işçilerin emek sömürüsü kameralara yansıdı.

Sabahın çok erken saatlerinde Narlıdere-Balçova arasında çekilen görüntülerde, mandalina toplayan işçiler, meyvelerin taşındığı kamyonun en arkasında yolculuk ettirildi. Neredeyse düşmek üzere olan işçilerin soğuktan korunmak için de battaniyelere sarındığı görüldü.

Videoyu çekenler de, "Yaşıyoruz demeyin, işte ekmek parası, hayat mücadelesi.. İnsanları görüyorsunuz.. Çiftlik işlerinden, tarla işlerinden geliyorlar.. Mandalina işçisi evet ama mandalina kadar değerleri yok. Düşse yerde, canın beş para etmez bu düzende.." diyerek duruma tepki gösterdi.





2019 yılının ilk altı ayında iş cinayetlerinde yaşamlarını yitiren en az 840 işçiden 205’i tarım işçisiydi.