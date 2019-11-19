Binlerce kişi ‘yanlışlıkla’ Turkcell abonesi yapıldı

İnternette e-Devlet uygulaması üzerinden abonelik sorgulaması yapan vatandaşlar, Turkcell abonesi olarak göründüklerini fark etti. Turkcell yetkilileri 'fatura kesimi olmayacağını' söylerek, abonelik kayıtlarının 'yanlışlıkla' oluşturulduğunu savundu.

Binlerce vatandaş resmi kayıtlarda Turkcell GSM abonesi olarak gözüktüklerini öğrendi. Turkcell’in internet servisi markası olan Superonline aboneliklerini e-Devlet üzerinden sorgulayan vatandaşlar, kendi adlarına 15 Kasım tarihinde bir de GSM aboneliği oluşturulduğunu gördü.

Sözcü'den Samet Demir'in haberine göre, durumu öğrenmek ve şikayet etmek için telefon yağmuruna tututlan Turkcell Müşteri Hizmetleri servisinden, “Turkcell TV kullanımı için tanımlama yapılmış ancak fatura kesimi olmayacak” yanıtı geldi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine sadece Superonline abonelerinin değil, eski Turkcell GSM abonelerinin ve hiç Turkcell kullanmamış olanların da e-Devlet üzerinde sanki “Turkcell abonesiymiş” gibi gösterildikleri ortaya çıktı.

'YANLIŞLIKLA OLDU'

Habere göre, Turkcell yetkilileri ise e-Devlet üzerindeki GSM aboneliği kaydının "yanlışlıkla" oluşturulduğunu savundu. Kurumdan “Bu abonelikler insanlardan habersiz nasıl yapılmış?” sorusuna verilen yanıt şöyle:

“Superonline ücretlendirme sistemlerindeki kullanıcılara dair '0' TL'lik bakiye kayıtlarının, e-Devlet'te borç ve alacak bilgilerinin gösterildiği sistemlere sehven yansıyabildiği tespit edilmiştir. İlgili Turkcell abonelerinin yanlış algısına sebep olduğu anlaşılan e-Devlet kayıtlarının düzeltilmesi için çalışmalara başladık. Turkcell tarifeleri kapsamında sunulan TV+ hizmeti ücretsiz olduğu için, ilgili Turkcell abonelerinin hiçbir maddi mağduriyetleri olmadığını belirtmek isteriz.”

'BİLGİ AKTARIMI GÜVENLİK TEDBİRİ İÇİNDE YAPILDI'

Habere göre, Turkcell'den, müşteri bilgilerinin Superonline'a aktarılması konusunda ise şu açıklama yapıldı:

“Turkcell kurgusu kapsamında, TV+ hizmetinden ücretsiz yararlanacak kullanıcıların, diğer ücretli hizmet alan kullanıcılarından ayırt edilebilmesi gerekiyor. Bu paket hizmet kurgusunun sahibi Turkcell olduğu için de bu bilgilerin Superonline'a bildirilmesi zorunludur. Turkcell ve grup şirketi Superonline, söz konusu kurguyu içeren mobil tarife veya paketlerin müşterilerimize sunulabilmesi için birlikte çalışmaktadır. Söz konusu abonelerin bilgileri, yalnızca bu hizmetin ücretsiz olarak sağlanmasının temini amacıyla aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarılmaması, abonelerin esasen ücretsiz kullanma hakkı olan bir hizmetten faydalanamamalarına ya da ücretlendirilerek faydalanmalarına, yani maddi külfet gelmesine sebep olacaktır. Söz konusu aktarım gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak ve yalnızca bu amaçla kullanılmak üzere gerçekleştirilmektedir.”