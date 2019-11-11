Bakanlık açıkladı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 'İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler' dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, IŞİD'lilerin sınır dışı edilme sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler. Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS’nin ülkemizden çıkışları sağlanacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yabancıları gözetim altında tutacağız sonra ülkelerine geri göndereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.