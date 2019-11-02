Soylu: Kimsenin IŞİD mensubunun oteli değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD'lilerle ilgili ABD ve Avrupa'dan gelen yorumlara kızdı ve kimsenin IŞİD mensubunun oteli olmadıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD'lilerle ilgili ABD ve Avrupa'dan gelen yorumlara sert tepki gösterdi. Bakan Soylu "Nereme koyayım senin teröristini. Nerede nasıl tutayım. Hadi bir müddet cezaevinde tuttum, çıkınca senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim?" dedi.

Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin IŞİD mensubunun oteli değiliz'' dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: