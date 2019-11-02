Soylu: Kimsenin IŞİD mensubunun oteli değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD'lilerle ilgili ABD ve Avrupa'dan gelen yorumlara kızdı ve kimsenin IŞİD mensubunun oteli olmadıklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan IŞİD'lilerle ilgili ABD ve Avrupa'dan gelen yorumlara sert tepki gösterdi. Bakan Soylu "Nereme koyayım senin teröristini. Nerede nasıl tutayım. Hadi bir müddet cezaevinde tuttum, çıkınca senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim?" dedi.
Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin IŞİD mensubunun oteli değiliz'' dedi.
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
- (Yakalanan) Yabancıları gözetim altında tutacağız sonra ülkelerine geri göndereceğiz.
- Diğer ülkeler IŞİD'li birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor ve kendine ait bir sorumsuzluk ortaya çıkarıyor. Bizde başka ülkelerin vatandaşı DEAŞ mensupları mevcut.
- Biz kimsenin IŞİD mensubunun oteli değiliz. Ben ne yapayım senin teröristini.
- Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.
- Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş.
- (Kaçak göçmenler) Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor.
- Milyonlarca Suriyeli insan ve çocuk geldi. Bunların hiçbirinden kimseye bulaşıcı hastalık sirayet etmedi. Çocukların aşıları sağlık kontrolleri herhangi bir uyarıya gerek kalmadan başarılı bir şekilde yürütüldü.
- 60 bin Suriyeli kayıtlı olduğu şehre gönderildi.
- (Avrupa ülkelerinin göç politikası) Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır.