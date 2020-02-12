Bakan Turhan: Pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış

5 Şubat'ta İstanbul'da pistten çıkan uçakla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, 'Belli ki pilot inisiyatif kullanmış ama kontrol etmekte aciz kalmış' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5 Şubat'ta Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Araştırma, inceleme devam ederken bir ön karar vermek doğru değil. Ama uçağı kullanan pilot burada bir inisiyatif almış" diyen Turhan, "Bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır. Hadise bundan başka bir şey değil. Ama kara kutunun içindeki bilgilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanmış olacak diye düşünüyoruz" ifadesini kullandı.