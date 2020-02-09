Bakan Akar: İdlib'e ikmal faaliyetlerimize engelleme olursa gereğini yaparız

Milli Savunma Bakanı Akar, 'İdlib'deki gözlem noktalarımız elbette mutabakat çerçevesinde kalacaktır. Bu kapsamda ikmal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yetkili arkadaşlarımız Rus muhataplarıyla görüşerek koordine ediyorlar. Buna rağmen bir engelleme olursa çok açık ifade ediyoruz, gereğini yaparız' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye İdlib'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu: Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Suriye’den Libya’ya, Katar’dan Kosova’ya, Afganistan’dan Somali’ye kadar pek çok yerde asil milletimizin hak ve hukukunu korurken diğer taraftan da dünya ve bölge barışına katkı sağlamaktayız.

Muhataplarımıza açık açık söylüyoruz. Bizim burada bulunma nedenimiz belli: Sınırlarımızın, halkımızın ve Suriyeli kardeşlerimizin güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü, bölgenin teröristlerden arındırılması, yeni anayasanın ve seçimin yapılması, meşru hükümetin kurulması.

Bizim temel amacımız göçü ve insanlık dramını önlemek. Bunun için de bir an önce ateşkesi sağlamaya ve akan kanı durdurmaya çalışıyoruz. Biz de şöyle söylüyoruz. Gelin bu mutabakata uyun. Orada bizim kontrol noktalarımız var. Adana Mutabakatı var. Ve Rusya ile yaptığımız bir Soçi Mutabakatı var.

Biz uluslararası hukuka, yapılan mutabakatlara uygun; meşru taleplerimizi kararlılıkla dile getiriyoruz. Zerre kadar hakkımızı yedirmeyeceğimizi söylüyoruz. Ama mutabakat ihlal edilmeye devam ederse, bizim de B ve C planlarımız var. Her fırsatta ‘Bizi zorlamayın. Yoksa B ve C planlarımız hazır’ diyoruz.

Bakın geçmişte biz stratejik ortaklarımıza, ‘Gelin sınırlarımızdaki bölgeyi terörden arındırmak için birlikte harekât yapalım’ dedik. Bunu defalarca söyledik. ‘Yoksa bizim B ve C planlarımız hazır’ dedik. Baktık ki olmuyor. Fırat Kalkanı harekâtını yaptık. Hem de o harekâtı hain darbe girişiminden 1 ay sonra yaptık. Keza Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtı. Bu da bizim kararlılık göstergemizdir. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan süreyi veriyor: “Rejim güçleri şubat ayı sonuna kadar çekilmezse biz gereğini yapacağız." Türkiye’nin Adana, Soçi ve İdlib mutabakatları nedeniyle orada bulunduğu gerçeği hatırlanırsa...B ve C planları örneğinin bir tehdit değil, barışçı bir çözümün son noktası olduğu daha net anlaşılır.

Son bir yılda 1 milyon civarında insan Türkiye sınırlarına doğru göç etmek durumunda kaldı. Bizim oradaki gözlem noktalarımız elbette mutabakat çerçevesinde kalacaktır. Bu kapsamda ikmal faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İkmal konusunda oradaki yetkili arkadaşlarımız Rus muhataplarıyla görüşerek koordine ediyorlar. Buna rağmen bir engelleme olursa çok açık ifade ediyoruz, gereğini yaparız. İLGİLİ HABER Türkiye, İdlib'de askeri üs mü inşa ediyor? İLGİLİ HABER MSB'den İdlib açıklaması