Türkiye, İdlib'de askeri üs mü inşa ediyor?

Suriye’nin İdlib’de cihatçılara karşı ilerlemesi devam ederken Türkiye İdlib’e yönelik büyük bir sevkiyat harekatına girişti.

Suriye Ordusu’nun İdlib’deki şeriatçı çetelere yönelik operasyonları sürerken, bölgedeki TSK’ya ait gözlem noktaları da Suriye birlikleri tarafından kuşatılmaya başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Ordusu’nun gözlem noktalarının çevresinden çekilmesi için Şubat ayının sonuna kadar ‘süre vermiş’ durumda.

Cihatçı çetelere karşı Suriye’nin ilerlemesinin devam etmesini takiben TSK’nın bölgeye büyük sevkiyatlarda bulunduğuna dair İdlib’deki muhaliflere yakın kaynaklar beyanlarda bulundu. olan desteğiyle bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığına göre, Türkiye’den İdlib’e 480 askeri araç ve tır giriş yaptı.

Suriyeli muhalifleri destekleyen Arabi 21 adlı Arapça yayın yapan haber kanalıysa TSK’nın İdlib'in kuzeydoğu kırsalındaki Taftanaz Askeri Havalimanı'nda yeni bir askeri üs kurduğu bilgisini aktardı.

Bir diğer taraftansa cihatçılara yakın basın kuruluşlarında, TSK’nın çarşamba akşamından bu yana havalimanında konuşlandığına dair haberler yer alıyor. Cihatçılara yakın medya organları konuşlanmanın amacının “İran destekli güçlerin ve milislerin havaalanının kontrolünü ele geçirme yolunu engellemek olduğunu” iddia ediyor.

İdlib'teki grupların yayın organlarından biri olan Thoiqa Haber Ajansı’ysa Taftanaz askeri havaalanında bir üs kurmasının, Suriye Ordusu’nun İdlib’in merkezine doğru ilerlemesini durduracağını yazdı.

Taftanaz askeri havaalanı 2013’ten beri şeriatçı çetelerin kontrolü altında bulunuyor.

SOHR bugün Türkiye'nin Tel Abyad'dan "bilinmeyen bir nedenden ötürü" kuvvetlerini tahliye ettiğini bildirmişti. Bu adımın kuvvetlerin başka bir yerde konuşlanması amacıyla yapılmış olma ihtimaliyse muhtemel.

