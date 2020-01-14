Bahçeli aylar sonra grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 189 gün sonra partisinin meclis grup toplantısına katıldı. Bahçeli, 'Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız' dedi.

Partisinin TBMM'deki son grup toplantısına 9 Temmuz 2019'da katılan MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuştu.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından katıldığı grup toplantısında bitkin görünen Bahçeli, "Duanın gücü ve doktorlarımızın dokunuşları ile buradayız. Son nefesimize kadar burada olacağız" dedi.

"Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler" diyen Bahçeli, "Daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzaklara tuzak kuran vardır Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. MHP üzerinde hesap yapılmaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler kötü temennilerini şifreli mesajlarla servis edenler bilsinler ki biz şer kişilere değil edepli gönüllere bakarız. Dua edenler bela okuyanlardan fazla oldukça ne fırtınalardan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Haklı bir mücadeleden dönmeyi aklından geçirenlerin akıbeti uçurumdur. Bizim mumdan kanatlarımız yok ki güneşten korkalım." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasının ardından sosyal medyada MHP liderinin sağlık sorunlarının devam ettiği, kötü göründüğü yorumları yapıldı.