Altun: Bağdadi’nin eşi dahil aile üyelerini yakaladık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin “eşi dahil aile üyelerinin gözaltına alındığını” açıkladı.

Sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda Altun “Türkiye Bağdadi’nin eşi dahil aile üyelerini gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinde olmak konusunda kararlılığımızdan şüphe edenler Türk hükümetinin DAİŞ, PKK ya da YPG’li teröristlerin peşinden gitme siciline tekrar bakmalıdır” dedi.

Turkey has just taken into custody Baghdadi's family members including his wife.

Anyone who doubts our determination about going after all terror groups should take another look at Turkish government's record in pursuing terrorists, be it Daesh, PKK or YPG among others.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 6, 2019