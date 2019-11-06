Erdoğan: Bağdadi'nin hanımını yakaladık

Erdoğan 'Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık. İlk defa bugün açıklıyorum' dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin eşlerinden birinin TSK operasyonuyla yakalandığını "Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık. İlk defa bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, üstelik de Suriye tarafında yakaladık" sözleriyle duyurdu.

Erdoğan Beştepe’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 70. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

İlahiyat mezunlarına öğretmen olma çağrısı yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- İlahiyat mezunları nedense öğretmen olmak için gayret etmiyor. Birçok İmam Hatip'te Kuran dersleri boş geçiyor. Din Kültürü ve Ahlak Dersi'ne hoca bulunmuyor. Karşımda bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Bunu halledin. Ülkemin dört bir yanında sizi görev bekliyor.

- Dindar gençlik dedim diye imam hatipliler bile bana saldırdı. Yine söylüyorum. İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek.

- Dindar gençlik diyecek ki alkol haramdır.

- Müslümandan terörist olmaz.

- Kimse İslami terör ifadesini kullanmamalı. İslamın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin üzerini kazıyın altından İslam düşmanları çıkacaktır. DEAŞ'ı, El Kaide'yi kimlerin kurdurduğunu takip ediyoruz. Hepsi arşivlerimizde var.

- Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık. İlk defa bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, üstelik de Suriye tarafında yakaladık.

(Ayrıntılar gelecek)