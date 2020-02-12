AKP yönetimindeki İBB'den Hasan Kaçan’a ‘sohbet’ için 187 bin lira

İBB'nin AKP yönetimindeyken, Erdoğan’ı 'Tarihin en büyük liderlerinden biri' diye öven Hasan Kaçan'a sohbet programı için 187 bin TL ödediği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 8 günlük programı için Hasan Kaçan’a 187 bin TL ödediği ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB’ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde “Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği” adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan’la 93 bin 750 TL'lik iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan’a toplam 187 bin 500 TL'lik ödeme yapıldı.

AKP’li İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise “sekiz gün” olarak belirtildi. Asgari ücretin bin 300 TL olduğu 2016 yılında belediye kasasından Kaçan’a günlük 23 bin TL ödendi.

Hasan Kaçan geçtiğimiz aylarda da bir röportajda kendisine yöneltilen “Erdoğan’ı siyasi lider olarak nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız tarihin görmüş olduğu en büyük liderlerden biri. Bunu şimdi itiraf edemeyenler yıllar sonra edecektir” yanıtını vermişti.

44 BİN TL’YE ZİKİR PROGRAMI

AKP döneminde İBB’nin zikir programı düzenlediği de ortaya çıktı. İBB, 2018 yılında “Ramazan Organizasyonu Kapsamında Kadir Gecesi Özel Devran Zikir Programı Hizmet Alımı İşi” başlığıyla ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Yedi Nota Ajans Müzik Hizmetleri Şirketi’ne bir gecelik zikir programı düzenlenmesi karşılığında belediye kasasından 44 bin TL’lik ödeme yapıldı.