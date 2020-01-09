AKP'li başkandan ahlaksız teklif: Video için 1 milyon lira

Çorum'da kent merkezinde yapılan çalışma sırasında ortaya çıkan lahite ilişkin ‘Lahiti çaktırmadan toplayın götürün’ diyen Belediye Başkanı AKP’li Halil İbrahim Aşgın, iddiaya göre bu anların kaydını alan kişiye görüntüleri yaymaması için 1 milyon lira teklif etti.

Çorum Belediye Başkanı AKP’li Halil İbrahim Aşgın’ın, videosunu çeken bir şahsa görüntüleri yayınlamaması için 1 milyon TL teklif ettiği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kent merkezinde yol çalışması sırasında lahite rastlanıldığını duyması üzerine Aşgın’la görüştüğünü ve görüşmeyi kaydettiğini söyleyen Mesut Kum ifadesinde, “Lahitin devletimize geçmesini istediğim için önceden samimi olduğum Aşgın’a 3 Kasım 2019’da durumu aktardım. Aktarırken de görüşmemizin görüntüsünü çektim” dedi. Olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bu görüntüleri ulaştırdığını kaydeden Kum, “Görüntüleri kendisinin lahiti devlete verip vermeyeceğini anlamak için çektim. Benden görüntülerin olduğu CD’yi istediler. Görüntülerde başkan, ‘Lahiti çaktırmadan toplayın götürün’ talimatını verdi. Belediye başkanının benden aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalar yaptırıp lahiti bulduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kazıdan bir hafta sonra Aşgın ile karşılaştığını aktaran Kum, "‘Sana bu olayı Sinan mı yaptırdı’ diye sordu. Kendisini tanımıyorum dedim. Bana videoları yayımlamamam karşılığında 1 milyon teklif etti. Ben kabul etmedim. Gerekli soruşturmanın yapılmasını istedim. Başıma herhangi bir şey gelmesi durumunda sebebi Halil İbrahim Aşgın’dır” dedi.