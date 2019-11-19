Adalet Bakanı Gül'den 'af' açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci yargı paketinde ceza indirimine ilişkin bir düzenleme olmayacağını açıkladı.

İkinci yargı paketinde ceza indirimine ilişkin bir düzenleme öngörmediklerini açıklayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor" açıklamasında bulundu.

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin Meclis'teki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu söyleyen Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim" diye konuştu.