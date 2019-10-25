AKP bunu tartışıyor: Nafaka sınırlandırılsın, cinsel istismara af!

AKP’nin hazırlıklarını sürdürdüğü infaz sistemiyle ilgili yargı paketine ilişkin tartışmalar sürüyor. Bazı parti yöneticileri nafaka ve 'çocuk gelinlerle' ilgili düzenlemelerin de pakete eklenmesini istiyor.

Yargı paketini büyük oranda tamamlayan AKP’de cezaların infazında "terör, cinsel istismar ve uyuşturucu" suçlarında uygulanacak oran konusunda görüş ayrılıkları var.

MHP TORBACILARA AF İSTİYOR

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, bazı AKP yöneticileri, söz konusu suçlarda infaz oranının mevcut yasadaki şekliyle korunabileceği üzerinde duruyor. Ancak bazı AKP yöneticileri de, “Uyuşturucu suçlarının cezalarını inanılmaz artırdık ama bir şeyi değiştirmedi. Tam tersine dışarıda bu işin rayici arttı, daha önce 1000 liraya taşıyorsa şimdi 10 bin liraya taşıyor. Şu anda hapishanelerde 284 bin kişi var. Giren çıkamıyor” görüşünü dile getiriyor.

AKP yöneticileri, Erdoğan’ın bu konuları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceğini ve paketin bir uzlaşma sağlanması durumunda netleşeceğini dile getiriyor. MHP, “torbacı” olarak da nitelendirilen uyuşturucu suçundan cezaevine giren faillerin affedilmesini istiyor. AKP, infaz paketini tüm partilerin tam desteğiyle TBMM’den geçirmek istiyor.

ŞİKAYET YOKSA VE YAŞ FARKI 10'DAN FAZLA DEĞİLSE İSTİSMARA AF!

Bazı parti yöneticileri ise nafaka ve küçük yaşta evlendirilen çocuklarla ilgili düzenlemelerin de pakete eklenebileceğine dile getiriyor. Çalışmalarda, nafakanın bazı özel koşullar dışında 2 yıldan az olmamak üzere evlilik süresi ya da evlilik süresinin yarısı kadar verilmesi üzerinde duruluyor. Partide, bu konuda düzenleme yapılmasına gerek olmadığı, aile mahkemelerinin eğitimden geçirilmesiyle sorunların çözülebileceği görüşünü dile getirenler de var. AKP, 3 yıl önce muhalefetin yoğun itirazları üzerine geri çekmek zorunda kaldığı “küçük yaşta evlendirilen çocuklarla ilgili cinsel istismar cezalarına bir defaya özgü af” düzenlemesi üzerinde yeni bir çalışma yaptı. AKP, “şikâyet olmaması ve aradaki yaş farkının 10’u geçmemesi” koşulunun eklenmesi üzerinde duruyor.