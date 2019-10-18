ABD'de ateşkes tartışması: Yaptırım süreci devam edecek

ABD heyetinin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası varılan 120 saatlik ateşkes anlaşması sonrası ABD cephesinden açıklamalar devam ediyor. Demokrat Chris Van Hollen, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile görüştüğünü, Türkiye’ye yönelik sert yaptırım tasarısı sürecini devam ettireceklerini söyledi. Yapılan ilk değerlendirmeler, alanda Suriye, İran ve Rusya'nın güç kazandığına işaret ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ankara ziyaretinin ardından varılan ateşkes sonrası ABD'deki tartışmalar sürüyor. Kongre'de hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan Türkiye’ye yönelik tepki ve yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Demokrat Chris Van Hollen, Türkiye’ye yönelik sert yaptırım tasarısı sürecini devam ettireceklerini söyledi.

Van Hollen’ın ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye’ye yaptırım tasarısını açıklayan iki senatörün telefonda görüştükleri ve “tasarıya son süratle devam edilmesi gerekliliği” konusunda mutabık oldukları belirtildi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’ye yaptırım tasarısını açıkladığı basın toplantısında “Kongre sağlam ve tek bir ses olarak konuşacak” demişti.

'YAPTIRIM HAFTAYA OYLANACAK'

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer de Temsilciler Meclisi'nin haftaya Türkiye yaptırım tasarısını oylayacağını açıkladı.

Pelosi ve Schumer, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşmanın ABD'nin dış politikasının güvenilirliğine zarar verdiğini savundu.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Eliot Engel “Ateşkes sağlanmasından memnunum. İyi bir işaret. Ancak sürüp sürmeyeceğine ve tam olarak ne anlama geldiğine bir bakalım” dedi. Engel, Türkiye’ye yaptırım baskısını terk etmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Engel'in yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’nin operasyona ara vermesi rahatlattı. Ancak bu anlaşmanın hakiki ve kalıcı bir etkisi olup olmayacağını görmeliyiz. Türkiye’nin Suriye Demokratik Güçleri’ne, Kürt ve Arap sivillere ve diğer dini ve etnik azınlıklara yönelik saldırılarını tamamen durdurmasından daha azını kabul edemeyiz. Türk askerleri gecikmeden çekilmeli. Türkiye Suriye’nin kuzeyini işgalinde geri adım atmalıdır yoksa Kongre daha fazla adım atmak zorunda kalacaktır” sözleri yer aldı.

'RUSYA, İRAN VE ESAT GÜÇLENDİ'

Engel Başkan Trump’ı da “Başkan itfaiye numarası yapan bir kundakçı. Attığı adımlar Amerika için bir kayıpla, teröristler ve Amerika’nın düşmanları için bir kayıpla sonuçlandı. Trump’ın kararı yüzünden Rusya, İran ve Esat güçlendi. Amerika’nın Kürt ortakları korkunç bir şiddeti ölüm ve çaresizliği yaşadı. Bu hakikat bugün attığı zafer turunu gölgeliyor” diye yazdı.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Jim Risch de Suriye’de varılan ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada “Pence ve Pompeo’yu ateşkesin sağlanması çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki birkaç gün Türkiye’nin varılan anlaşmanın şartlarına uyup uymadığının görülmesi açısından kritik olacak” dedi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖR ROMNEY: BU BİR ZAFER DEĞİL

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de, “Başkan Yardımcısı Mike Pence’in daha fazla can kaybını önleyecek olan ateşkes açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum. Umarım anlaşmaya uyulur. Ama bu koşullar ve güvenceler neden Başkan askerlerimiz çekmeye karar vermeden önce müzakere edilmedi?” dedi.

Romney ayrıca, “Bugünkü açıklama zafer olarak gösteriliyor. Oysa zaferden çok uzak. Ateşkesin sağlanması ABD’nin bir müttefikini terk ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Kararımızın jeopolitik sonuçları da var elbette. Rusya ve İran çıkarlarını ilerletmiş oldu. Suriye’den çekilerek İran’a azami baskı politikasını zayıflatmış oluyoruz…Diplomasi için hiç şans yok muydu? Koşulların Türkiye tarafından dayatılacağı kadar diplomatik açıdan aciz miyiz? (Hem de) Türkiye?” şeklinde konuştu.