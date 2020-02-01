Sol Parti Karşıyaka'da doğal gaz zamlarını protesto etti

Sol Parti, İzmir Karşıyaka'da 'Doğalgaz el yakıyor, paralarımız Ensar'a gidiyor' sloganıyla zamları protesto etti.

Sol Parti, İzmir'de "Bu rezil düzenin her yanından pislik akıyor, doğalgaz el yakıyor, paralarımız Ensar'a gidiyor" diyerek zamları protesto etti.. Karşıyaka Çarşı'da yapılan eylemde basın açıklamasını Sol Parti İzmir adına Ozan Can Özgür okudu.

Başkentgaz, Kızılay ve Ensar üçgeninde yolsuzluk, komisyonculuk, vergi kaçaklığı, soygunculuk dahil her şeyin olduğunu belirten Özgür, "Doğalgaza yapılan zam üstüne zamlarla faturalar cep yakıyor. Anlaşılıyor ki, kabaran faturalarımızın nedenlerinden birisi de (gizli) Ensar vergisi. İktidardan ihale alan şirketler halkı soyarak; ihale bedeli olarak paralel vakıflara para aktarıyor ve bunu da Kızılay gibi bir yardım kuruluşunu paravan olarak kullanıp vergiden de kaçarak yapıyorlar" diye konuştu.