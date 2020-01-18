Küba’nın Heberferon ilacı cilt kanserinde mükemmel sonuçlar veriyor

Küba'da üretilen Heberferon adlı ilacın cilt kanserinde tümör hücrelerinin çoğalmasını ve hastalığın tekrarını önlediği ve vakaların yüzde 90'ının fazlasında çok başarılı sonuçlar verdiği belirtiliyor.

Küba Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi tarafından üretilen Heberferon adlı ilaç, cilt kanserini önleme konusunda "dünyada eşsiz" olarak görülüyor.

İlacın ulusal koordinatörü Dunia Sotolonga Heberferon, tümör hücrelerinin çoğalmasını ve hastalığın tekrarını önlediğini, vakaların yüzde 90’ının fazlasında mükemmel sonuçlar verdiğini belirtiyor.

Son üç yıldır Ciego de Avila’daki hastanelerde kullanılan ilacın, alınan iyi sonuçlar üzerine diğer illere de yaygınlaştırılması kararı alındı.

Hastalar, Küba'da Heberferon’dan parasız yararlanıyorlar.