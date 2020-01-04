Küba bebek ölüm hızı en düşük ülkelerden birisi: Binde 5

2019 yılı bebek ölüm hızı binde 5 olarak gerçekleşen Küba, en düşük hızla Latin Amerika bölgesinde birinci konumda.

Çok zor koşullara rağmen Küba’da 2019 yılı bebek ölüm hızı binde 5 olarak gerçekleşti.

Küba bu hızla dünyada bebek ölümlerinin en az olduğu 35 ülkesi arasında ve Latin Amerika bölgesinde ise birinci konumda.

Bu başarı anne ve çocuk sağlığına yapılan büyük yatırım sayesinde elde edildi.

TOPLUM TEMELLİ GENETİK HİZMET AĞI

2019, konjenital malformasyonlara bağlı ölüm hızının binde 0,8 olarak saptandığı üçüncü yıl oldu. Cienfuegos, Sancti Spiritus ve Gençlik Adası’nda ise bu nedene bağlı hiçbir bebek ölümü olmadı.

Ülkede konjenital malformasyonları ve genetik hastalıkları önlemeyi hedefleyen toplum temelli bir genetik hizmet ağı mevcut.

Bir önemli başarı da 2019 yılında doğum sonrası kanama nedeniyle hiçbir annenin ölmemiş olması. Bu başarı da çok disiplinli ekip çalışmasına bağlı.

Ülkeye yaygınlaştırılmış bu ekipler adolesan gebeliklerin önlenmesini ve obezite, hipertansiyon ve diyabetle ilişkili gebelik risklerin yönetilmesini hedefliyor.

KAYNAK:

http://en.granma.cu/cuba/2020-01-03/cuba-among-35-countries-worldwide-wi...