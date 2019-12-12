Gökçek milyonları Ankaralıya değil Osmanlıspor’a böyle akıtmış

Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yenikent Stadı için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş'ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi.

Ankara’da Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz harcamaların bir yenisi daha belgelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden istifa eden Melih Gökçek’in oğlunun başkanlığını yaptığı Osmanlıspor’a 25 yıllığına ücretsiz verilen ve adı, “Osmanlı Stadyumu” olarak değiştirilen Yenikent Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. Sincan Kaymakamlığı, Osmanlıspor’un kullandığı tesise ilişkin 21 Haziran’da aldığı tahliye kararını hayata geçirmedi.

Kulüp ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında imzaladığı protokol ile tesisler 25 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne geçti. Tesislerin toplam büyüklüğünün 75 bin 115 metrekare olduğu öğrenildi.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; işletme hakkı kulübe devredilen spor alanları ve müştemilatlarına ait elektrik, su, atıksu ve doğalgaz giderlerinin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Stadı için Kasım 2018 – Ekim 2019 dönemleri arasında toplam 2 milyon 58 bin 988 TL harcadı. Tesisin aylık ortalama giderinin 171 bin 582 TL olduğu belirlendi.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK GİDERLERİ

Tesislerin Kasım 2018 – Ekim 2019 dönemleri arasında belediye bütçesinden karşılanan giderleri şöyle:

Otel ve Halı Sahaların Elektrik Gideri: 26 bin 316 TL.

Osmanlı Stadı’nın Elektrik Gideri: 2 milyon 5 bin TL.

Osmanlı Stadı’nın Doğalgaz Gideri: 26 bin 716 TL.

DEVİR İŞLEMİNE İPTAL

Belediye Meclisi, 10 Ağustos 2018’de devir işlemini iptal etti. Meclis’in kararı, 24 Ağustos’ta kulübe de bildirildi. Tebliğin ardından tesisleri 15 gün içinde boşaltması gereken kulüp, karara uymadı.

Sincan Kaymakamlığı, belediyenin talebi üzerine tahliyenin 2 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi. Karar gereği tesisin, Büyükşehir Belediyesi’nin görevlendirdiği memurlara “boş ve işgalsiz” teslim edileceği bildirildi.

Ancak kaymakamlık yetkilileri, belirlenen gün ve saatte tahliye işlemi için tesislere gelmedi. Tesislerde bulunan belediye yetkilileri tahliyenin gerçekleştirilmediğini tutanak ile kayıt altına alarak ayrıldı.

SAYIŞTAY DA 'USULSÜZLÜK' DEDİ

Yenikent Stadı’nın bedelsiz tahsisindeki usulsüzlük, Sayıştay denetimlerine de takıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri, mülkiyeti belediyede olan taşınmazların, “Ortak Hizmet Projesi” adı alında dernek ya da dernek statüsündeki spor kulüplerine devredilemeyeceğinin altını çizdi.

BAŞKANLIK KONUTUNA MASÖR

Moldova uyruklu Ana A. isimli personel, 13 Ağustos 2012’de Anket A.Ş. kadrosuna alındı. ABB müfettişlerinin incelemeleri sonucunda, kadın personelin şirket bünyesinde çalışmadığı anlaşıldı. “Manuel Terapist” olarak iş başvurusunda bulunan Ana A. sözlü talimatla altı yıl boyunca başkanlık konutunda çalıştırıldı.

AYLIK 3.8 BİN TL MAAŞ

13 Eylül 2012’de işe girdiği Anket A.Ş.’den 15 Şubat 2018'de iş akdi feshedilene kadar yalnızca altı ay boyunca fiili olarak çalışan Ana A.’nın net maaşının da 3 bin 813 TL olduğu bildirildi. Kadına, arabuluculuk yöntemi ile 35 bin TL de tazminat ödendiği öğrenildi.

MANUEL TERAPİ NEDİR?

Manuel terapi, eklem rahatsızlıkları olan kişilerin tedavisi için başvurulan yöntemlerden biridir. Çeşitli fizik tedavi teknikleri içeren tedavi kapsamında, masaj da dahil olmak üzere yumuşak doku ve kaslara basınç yaparak uygulanır.

Ana A, Gökçek’in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Tuna göreve başlamadan bir ay önce başkanlık konutundan ayrıldı. BirGün’ün ulaştığı tutanağa göre Ana A., Tuna’nın göreve geldiği 6 Kasım 2017 tarihinden tam bir ay önce, Eylül 2017’de, görevlendirildiği başkanlık konutundan ayrılarak Anket A.Ş.’de fiili olarak göreve başladı.